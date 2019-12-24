РИАМО - 24 дек. После праздничного шествия в рамках Х юбилейного зимнего карнавала в Клину, в котором поучаствовали почти 30 костюмированных команд, Дед Мороз из Великого Устюга совместно с «Почтой России» вручил участникам сувениры и новогодние открытки, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Дед Мороз из Великого Устюга и 12 клинских месяцев возглавили карнавальное шествие, которое началось у сквера С.А. Афанасьева, прошло через центр города и остановилось у Ледового дворца имени Валерия Харламова. Здесь состоялись новогодняя концертная программа и пиротехническое шоу, после чего участникам вручили памятные подарки и эксклюзивные новогодние открытки от «Почты России».

«В прошлом году особенно мне запомнилась экскурсия на почту, а в этом году еще больше удивили коллекционными новогодними открытками, выпущенными к нашему юбилейному шествию», - сказал Дед Мороз.

В карнавале в этом году поучаствовало рекордное число сказочных персонажей, среди которых Снегурочка из Костромы, Василиса Премудрая из Южа Ивановской области и даже северный олень Снежок.

«Почта России» открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу с 1 декабря и до конца новогодних праздников в своих отделениях и на площадках детского и культурного отдыха.

Чтобы письмо дошло Деду Морозу, нужно верно заполнить адресные строки «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и наклеить марку. Открытки каждый день отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых только в прошлом году доставила в Великий Устюг «Почта России».