РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Победителей конкурса «Кибервызов» наградили в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Во вторник на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Люберцы прошло награждение победителей муниципального этапа конкурса «Кибервызов».

«Всего на конкурсе было представлено 125 работ, в их создании приняли участие 159 детей. Лучшими признаны 20 работ. Поздравляем всех победителей», – сказал заместитель главы администрации Василий Езерский.

Школьникам, занявшим призовые места, вручили грамоты, кубки и памятные подарки. Их работы направили на областной этап конкурса.

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Рисунок», «Проект наглядных раздаточных материалов», «Макет наружной социальной рекламы» и «Социальный видеоролик». В каждой из них жюри оценивало индивидуальные и коллективные работы.

Также отметили образовательные организации, которые приняли самое активное участие в проведении конкурса. Благодарственные письма вручили школе №25, детской художественной школе, люберецкому филиалу московского областного медицинского колледжа №2, гимназии №56 и другим.

Конкурс «Кибервызов» проведен при поддержке управления образованием и комитета по культуре администрации городского округа Люберцы.