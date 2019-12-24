РИАМО – 24 дек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с низкими доходами, в Кремле к предложению сенатора отнеслись сдержанно, сообщает Газета.ru.

«Я сторонник того, чтобы доход на налоги физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату. Те, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц», – заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

Глава Совфеда отметила, что освобождение малоимущих от уплаты НДФЛ повлечет за собой большие выпадающие доходы, которые государству придется как-то компенсировать.

В Кремле пока сдержанно отреагировали на предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «позиции по данному вопросу пока нет».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал тему возможного освобождения малоимущих от НДФЛ очень чувствительной, отметив, что над ней еще предстоит подумать.

НДФЛ с единой ставкой в 13% был введен в России в 2001 году вместо прогрессивного налога, шкала которого находилась в диапазоне от 12 до 30%. С 1 января по 1 ноября 2019 года россияне заплатили уже более 3,7 триллиона рублей этого налога.