РИАМО - 24 дек. Жителям Подмосковья предлагают внести сведения об участниках Великой Отечественной войны в исторический депозитарий «Лица Победы», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На базе главного военно-исторического музея страны – московского Музея Победы – создан Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», куда можно внести сведения о своих близких и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

«Проект очень важный и значимый, особенно для подрастающего поколения. Любой желающий и неравнодушный житель может добавить в базу информацию о своих родственниках, знакомых и близких, прошедших годы Великой Отечественной войны», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это крупнейший цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы войны внесли свой вклад в Победу.

Любой желающий может добавить в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых и земляках. Для этого необходима фотография человека, годы его жизни и информация о том, чем он занимался во время войны: где воевал или работал.

Подробная информация об участии в акции - на официальном сайте проекта.

В настоящее время в Московской области проживают 67698 ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны.