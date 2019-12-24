РИАМО - 24 дек. Сведения в отношении ООО «ПортоУрал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Учреждение городского поселения Щелково «Служба озеленения и благоустройства» обратилось в управление ФАС для включения компании «ПортоУрал» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на поставку подметальной машины

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Компания «ПортоУрал» не представила заверенный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – говорится в сообщении.

Учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на поставку подметальной машины.

Компания на заседании комиссии управления ФАС не представила доказательств наличия причин для неподписания проекта контракта, поэтому управление пришло к решению, что сведения в отношении ООО «ПортоУрал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.