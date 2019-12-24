РИАМО - 24 дек. На Манежной площади, на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» выступят творческие коллективы из Германии, Дании, Чехии и других стран, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В этом году для гостей фестиваля в самом центре Москвы выступят: театр Dulce Compania из Германии, барабанщики молодежной гвардии садов «Тиволи» (Дания), танцевальный коллектив TDA VEKTORS (Латвия) и фолк-музыканты из Чехии и Словакии», – говорится в сообщении.

Атмосферу волшебства на Манежной площади с 28 по 30 декабря будут создавать ходулисты и мимы немецкого уличного театра-перформанса Dulce Compania. Труппа путешествует по миру с 2003 года, а ее визитная карточка – фантастические костюмы.

Латвийский танцевальный коллектив TDA VEKTORS выступит 3 и 4 января. Гости площадки смогут не только увидеть традиционные латышские танцы, но и научиться исполнять некоторые из них.

Шоу юношеского оркестра The Tivoli Youth Guard из Дании пройдут на сцене 5 и 6 января. Юные исполнители будут выступать в медвежьих шапках и ярких красных мундирах.

На главной сцене площадки 6, 7, 8 января выступит фолк-певица Власта Мудрикова с группой музыкантов из Словакии и Чехии. Эта команда подарит гостям праздника зажигательные композиции, посвященные Рождеству и не только.

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до 12 января. В будние дни они открыты с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.