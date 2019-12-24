РИАМО - 24 дек. В Подмосковье с начала кампании по вакцинации против гриппа прививки сделали около 3,4 миллиона человек, что составляет 47,5% населения, сейчас заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в целом не превышает пороговых значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

По данным оперативного мониторинга, сейчас в циркуляции преобладают вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и другие). Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составляет 4%.

«По данным мониторинга за ходом иммунизации в Московской области, привито более 3,446 миллиона человек (47,5% от населения), в том числе детей — 841915. За счет средств работодателей привито более 150 тысяч человек (4,4% от числа привитых)», — говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что заболевание гриппом может иметь тяжелые последствия, особенно у детей и пожилых. При возникновении первых признаков респираторного заболевания (кашель, насморк, подъем температуры, озноб, слабость, боль в мышцах) необходимо обратиться за медицинской помощью или вызвать на дом врача.