РИАМО – 24 дек. В последние дни декабря в центре России похолодает, в ночь на 30 декабря температура может опуститься до минус 10 градусов, выпадет снег и сформируется снежный покров высотой 2-5 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Период рекордной оттепели заканчивается. 25 и 26 декабря станут последними днями, когда температура еще будет положительной, после этого она опустится.

«В такой обстановке начнутся вымерзание из атмосферы накопившегося в избытке водяного пара и, как следствие, выпадение слабых осадков, но уже в твердой фазе, то есть землю немного припорошит символическим снегом», — говорится в сообщении.

С 29 декабря будет дуть холодный северный ветер, температура продолжит понижаться. Похолодание достигнет пика 30 декабря, когда в ночные часы будет до минус 10-5 градусов, днем – минус 6-1 градус. Высота снежного покрова может составить от 2 до 5 сантиметров.

Пока неизвестно, сохранится ли такая погода до Нового года. Более точный прогноз станет известен к концу недели.