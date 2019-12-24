РИАМО - 24 дек. В населенных пунктах Московской области, не имеющих первичную медико-санитарную помощью, построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов и выдали им разрешения на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия как для самих работников, так и для посетителей. Здесь есть просторная процедурная, фельдшерский кабинет, место ожидания для больных», - говорится в сообщении.

Новые фельдшерско-акушерские пункты имеют все необходимое медицинское оборудование.

ФАПы появились в деревне Челохово городского округа Егорьевск, деревне Красная Гора Волоколамского округа, селе Квашенки Талдомского округа, селе Власово городского округа Шатура, селе Хонятино округа Ступино, поселке Туркмен округа Клин.

«По государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году предусмотрен ввод 25 ФАПов (14 из которых возводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение» с привлечением средств федерального бюджета). Все эти объекты будут завершены и введены в эксплуатацию до конца года», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в Московской области с начала этого года введены в эксплуатацию девять ФАПов.