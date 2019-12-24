РИАМО - 24 дек. Новое предприятие появится в особой экономической зоне «Исток» в подмосковном Фрязине, компания «Вазари Лазерс» намерена создать предприятие по производству лазерного медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Приборы, которые планируется выпускать, не имеют аналогов в России. Таким образом, в регионе будет создано еще одно импортозамещающее производство. Объем инвестиций в проект составит более 15 миллионов рублей.

«Помимо того, что у нас в стране появятся собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: больше 92% поставщиков компонентов для аппарата являются российские производители, в том числе и подмосковные компании», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Основными клиентами компании станут медучреждения, которые имеют как общую специализацию, так и более узкую — косметология, дерматология, эстетическая медицина. При этом приборы, которые намерены создавать в Подмосковье, будут иметь усовершенствованные технические характеристики, в сравнении с иностранными аналогами.

«Учитывая, что стоимость производства будет на 10-20% ниже, чем у зарубежных аналогов, а также господдержку импортозамещающих предприятий, проект резидента ОЭЗ «Исток» имеет хорошие финансовые перспективы», - считает Хромов.

Создание современного высокотехнологичного производства также позволит создать в регионе дополнительные 30 рабочих мест.