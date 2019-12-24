РИАМО - 24 дек. Из-за аномально теплой погоды в столице ГБУ «Автомобильные дороги» использует минимальное количество воды при мойке дорожных знаков и сооружений и вакуумно-подметальную технику при уборке объектов дорожного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ.

В декабре средняя температура воздуха в Москве сильно превышает норму, 23 декабря был установлен рекорд температуры – воздух прогрелся до плюс 6,2 градуса. В этот же период зимой 2017-2018 годов в столице выпало 46-48 сантиметров снега.

«По результатам мониторинга погодных условий специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» получают рекомендации для проведения работ по обслуживанию и содержанию дорог. В связи с положительной температурой воздуха в Москве при проведении работ по мойке дорожных знаков, инженерных сооружений и металлических барьерных ограждений используется минимальное количество воды», — говорится в сообщении.

При уборке столичных объектов дорожного хозяйства применяется вакуумно-подметальная техника.

В то же время ГБУ «Автомобильные дороги» готово к наступлению холодов и выпадению снега, техника переоборудована на зимний период работы. Во время новогодних и рождественских праздников специалисты учреждения в круглосуточном режиме будут следить за состоянием объектов улично-дорожной сети.