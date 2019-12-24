РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Юбилейный концерт юмориста Владимира Винокура пройдет во Дворце культуры Люберец 4 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В разгар новогодних каникул, 4 января, в Люберецком дворце культуры выступит народный артист России Владимир Винокур. Концерт пройдет в рамках юбилейного тура «70 лет ШутЯ». Лучшие монологи прежних лет, новые миниатюры, номера, любимые истории и анекдоты, а также премьеры пародий ждут люберчан на выступлении Винокура», – говорится в сообщении.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов необходимо уточнять в ДК.