РИАМО - 24 дек. Депутаты Московской областной думы подготовят свои вопросы к отчету губернатора Московской области Андрея Воробьева, который состоится 29 января, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета при губернаторе в доме правительства региона, на нем подвели итоги 2019 года. В ходе мероприятия Воробьев анонсировал традиционное ежегодное обращение к жителям Подмосковья, совмещенное с отчетом перед Мособлдумой.

«Депутаты Мособлдумы со своей стороны подготовят к отчету губернатора свои вопросы. Самое главное для нас – это запросы граждан, на которые мы опираемся при формировании задач. Темы в них отражены самые разные: социальная политика, здравоохранение, образование, экология, экономика, жилищно-коммунальная политика, транспортная инфраструктура, культура, туризм, молодежная политика, местное самоуправление и многие другие», – сказал председатель парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, 2019 год был очень продуктивным – выросли уровень и качество жизни жителей Подмосковья. Огромные успехи достигнуты в развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения.

«Я думаю, это главный показатель. Область десять лет назад и сейчас – это почти два разных региона», – заключил Брынцалов.