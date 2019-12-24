РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. Специальный автобус с Дедом Морозом, который проведет праздничную программу для детей, начнет ездить по дворам Домодедова с 26 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Никто не останется без новогоднего настроения. Спецавтобус с Дедом Морозом и праздничной программой начнет свое путешествие по дворам Домодедова с 26 декабря. Он не доставит снег, но радость привезет однозначно», – говорится в сообщении.

26 декабря в 15:30 автобус с главным новогодним волшебником приедет на Олимпийскую аллею в микрорайоне Северный. 27 декабря праздничная программа пройдет в 12:00 в микрорайоне Востряково на улице Донская и в 15:00 в селе Лямцино перед Никольским храмом.

28 декабря посетить праздник смогут жители микрорайона Барыбино, программа там начнется в 13:00 на улице Макаренко на детской площадке напротив школы. 29 декабря в 11:00 программа пройдет на спортплощадке в селе Никитское, а в 13:30 на улице Дорожная в селе Долматово. 7 января встретиться с Дедом Морозом можно будет в деревне Котляково возле дома №5.

Со 2 по 6 января Дед Мороз проведет игровые программы на Олимпийской аллее в микрорайоне Северный в 11:00 и на площади у Главпочтамта по адресу: Каширское шоссе, дом №62 в 16:00.