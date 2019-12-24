РИАМО - 24 дек. Двум столичным предприятиям присвоили статусы якорного резидента технопарка, что подразумевает дополнительные льготы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы принял распоряжение о присвоении двум столичным предприятиям – ООО «Текон Мембранные технологии» и ООО «Лаборатория хроматографических систем» – статуса якорного резидента технопарка», – говорится в сообщении.

Компания «Текон Мембранные технологии», которая является резидентом технопарка «Текон», специализируется на производстве фильтрационных мембранных модулей для очистки воды и газа.

Компания «Лаборатория хроматографических систем» является резидентом технопарка «Слава». Она проводит наукоемкие исследования с применением технологии «золотого стандарта» в аналитической биохимии и метаболомной лабораторной диагностике. Исследования направлены на комплексный мультиплексный анализ низкомолекулярных веществ.

Якорные резиденты технопарков уплачивают налог на прибыль, зачисляемый в городской бюджет, по льготной ставке 12,5% вместо стандартной ставки 17%.