РИАМО - 24 дек. В Москве в Marriott Grand Hotel 20 декабря прошел IV Форум проектировщиков Московской области, собравший более 300 профессионалов в этой области, которые обсудили концепции развития региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Главная тема мероприятия была сформулирована как «Города и перемены». Участники обсудили широкий спектр вопросов градостроительного, экономического и социокультурного развития Подмосковья», - говорится в сообщении.

На форуме были представлены проекты архитектурных концепций развития пилотных городов: Балашихи, Видного, Дубны, Яхромы и Хотьково.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина рассказала, что в регионе осуществляется комплексный подход в градостроительстве, где важны разные аспекты, от экологии и транспорта до вопросов сохранения культурных ландшафтов.

«Сегодня в Московской области не допускается несбалансированная застройка территорий, новые жилые проекты реализуются вместе с объектами социальной инфраструктуры, выдерживается норматив по рабочим местам. Эти преобразования можно видеть уже сейчас, но мы не собираемся останавливаться», - отметила она.

Новый вид граддокументации является важным шагом в направлении улучшения городской среды и представляет собой архитектурные концепции развития пяти городов, которые были разработаны по заказу Мособлархитектуры НИУ «Высшая школа экономики» и компанией «Новая Земля».

Директор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Глеб Витков уточнил, что эта работа экспериментального характера, направленная на поиск новых подходов в градостроительном регулировании. Она улучшит архитектурный облик и инвестиционный климат городов.

«Определение в концепциях территорий приоритетного развития позволяет достигать максимально быстрый и видимый эффект преобразования. Взаимодействие с горожанами помогает не просто создавать новые объекты и улучшать территорию, но получать целые системы территорий другого качества, не теряя при этом идентичности места», – добавила Кузьмина.

Специалисты, принявшие участие в форуме, обсудили еще несколько стратегических тем, среди которых цифровизация госуслуг в сфере градостроительства, принципы и стандарты проектирования современного комфортного города, профессиональная деятельность архитекторов, ценообразование, закон об архитектурной деятельности и профессиональные конкурсы.