РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. Королев занял 8-е место в рейтинге эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинг-50) в 2019 году, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Во вторник на заседании Высшего совета губернатора Московской области Андрея Воробьева были подведены итоги уходящего года и достижения показателей рейтинга-50.

«Королев находится в десятке сильнейших городов и занимает 8-е место. Кроме того, были озвучены результаты выполнения президентских указов по национальным программам», – написал Ходырев.

Из федерального бюджета в регион выделили 40 миллионов рублей, которые, помимо Королева, разделят еще 9 муниципалитетов наиболее успешных в выполнении национальных проектов и достижении показателей органов исполнительной власти Московской области.

«Благодарен губернатору за высокую оценку работы нашей управленческой команды. Будем и далее трудиться на благо нашего города и Подмосковья», – заключил Ходырев.