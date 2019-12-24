РИАМО - 24 дек. В Коломне открылась кузница Деда Мороза, это одна из уникальных праздничных ярмарок Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Жителей приглашают посетить кузницу и увидеть, как работают ремесленники, узнать про кузнечное мастерство.

«В городе Коломна на ярмарке будет расположена кузница главного новогоднего волшебника, здесь можно будет не только увидеть, как работают ремесленники, но и самим попробовать себя в роли кузнеца», — говорится в сообщении.

Ярмарка будет работать по 29 декабря на площади Советов, у дома 3. Вход свободный.

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