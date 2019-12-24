РИАМО - 24 дек. Волейбольную арену международного класса построили в столичном районе Филевский Парк, на спортивной арене также можно будет проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В районе Филевский Парк выдали разрешение на ввод в эксплуатацию волейбольной арены, рассчитанной на 3,5 тысячи зрителей», – говорится в сообщении.

Многоэтажный волейбольный центр находится в составе многофункционального комплекса и соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола (FIVB).

В здании есть две тренировочные площадки, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом и залом общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, а также пресс-центр и конференц-зал. Специальные зоны оборудованы для представителей СМИ и спортивных комментаторов.

На спортивной арене можно будет проводить соревнования не только по волейболу, но и баскетболу, и мини-футболу.