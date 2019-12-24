РИАМО - 24 дек. Таганский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за две несанкционированные акции, за каждую из них назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлениями Таганского районного суда Москвы от 24 декабря Соболь Любовь Эдуардовна признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных статьей «Повторное нарушение правил организации митинга либо демонстрации». Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей по каждому делу», - сказал собеседник агентства.

Ранее районные суды Москвы удовлетворили иски к Соболь и другим оппозиционерам от ресторана «Армения», московского метро, ГУП «Мосгортранс» и других учреждений и компаний. Иски были поданы после несогласованных акций протеста за допуск незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму.