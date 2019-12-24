РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова с 9:00 до 17:00 ожидается нарушение электроснабжения в четверг, 26 декабря, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по установке столбового учета ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Авдотьино», - говорится в сообщении.

Также отключение электричества ожидается в частном секторе микрорайона Белые Столбы, в деревнях Шестово, Мотякино, Шубино, Скрипино, Базулино, Бурхино; СНТ «Борисово-2», «Комплект» и «Физика».

Также нарушение электроснабжения ожидается в микрорайоне Востряково на улицах Вокзальная дома 2-38 и 61-105, Лесная, дома 1-40 подряд, Луговая, дома 1-27 – подряд, Октябрьская, дома 1-38 подряд, Рощинская, дома 1-37 подряд, 1-я Поселковая, дома 44-62 подряд, 1-я Садовая, дома 52-72 подряд, 2-я Садовая, дома 43-68 подряд, Красноармейская, Майская, дома 49-75, Мраморная, Пионерская, дом 42, Рабочая, дом 50.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.