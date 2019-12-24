РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска сотрудники территориального отдела выявили грязь и надписи на фасаде магазина, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела проверили участок, прилегающий к торговым объектам на улице Горького. По результатам мониторинга был выявлен ряд недостатков.

«Выявлено неудовлетворительное состояние прилегающей территории у торгового павильона вблизи Сбербанка. Наличие графического изображения на фасаде здания магазина «Дикси» и разрушение декоративного ограждения на прилегающей территории. Замечания устранены», - говорится в сообщении.

По факту отсутствия урн перед входом в нестационарный торговый павильон на Привокзальной площади составлен акт для передачи в надзорный орган.

В ходе мониторинга хозяйствующим субъектам даны указания о соблюдении закона Московской области о благоустройстве в части соблюдения чистоты и порядка на прилегающей территории.