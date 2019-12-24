РИАМО - 24 дек. В новогодние праздники все аварийные службы на территории Москвы будут работать в круглосуточном режиме, также на водных объектах столицы будут посменно дежурить 75 спасателей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб – 119 аварийных бригад», – говорится в сообщении.

Все бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1429 бригад. Кроме того, подготовлено 1449 единиц специализированной техники и свыше 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения.

Для ликвидации последствий ЧС сформирована группировка в составе 320 единиц пожарно-спасательной и спецтехники, восемь вертолетов и 1340 человек личного состава.

Кроме этого, на водных объектах столицы будут посменно дежурить 75 спасателей. Из техники подготовлены 23 судна на воздушной подушке, пять единиц автомобильного транспорта, снегоход и квадроцикл.