РИАМО - 24 дек. В столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной сестры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны. Установлено, что женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками», — сказала Иванова.

Она добавила, что был установлен и задержан брат убитой, подозреваемый в совершении преступления. Его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.