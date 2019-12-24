РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах 25 декабря пройдет вечер памяти поэта-фронтовика Ивана Рыжикова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени С.Есенина и Общественный центр духовного единения «Родник» приглашает всех желающих 25 декабря в 17:00 на вечер памяти «На поэтической волне», посвященный люберецкому поэту-фронтовику Ивану Рыжикову», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

На вечере памяти «На поэтической волне» представители центра духовного единения «Родник» исполнят под гитару песни на стихи Ивана Рыжикова. Сотрудники библиотеки покажут гостям документальный фильм с воспоминаниями друзей и близких поэта-фронтовика.

Иван Рыжиков более сорока лет руководил подмосковным литературным объединением «Вдохновение», издал более 30 поэтических книг, получил множество литературных премий.

Он умер 18 июля 2019 года.