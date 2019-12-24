РИАМО - 24 дек. Смертность в результате аварий в Можайском городском округе удалось снизить на 70% за год, заявил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Можайскому округу премию «Вклад в развитие инфраструктуры безопасных дорог, транспорта и общественной безопасности».

«Мы провели очень много мероприятий, направленных на безопасность. Смертность снизилась более чем на 70% на дорогах», - заключил Абаренов.

Как уточняется в материале пресс-службы муниципалитета, в 2018 году в ДТП погибли 26 человек, из них двое детей, в 2019 - семь, все взрослые.