РИАМО - 24 дек. Москвичи приняли участие в онлайн-голосованиях о том, нужно ли строить Большую кольцевую, Солнцевскую, Люблинско-Дмитровскую, Коммунарскую и Бирюлевскую линии метро, жители поддержали дальнейшее развитие подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В октябре–декабре этого года в проекте «Активный гражданин» проводилось голосование, по итогам которого москвичи поддержали основные проекты программы развития метрополитена», - говорится в материале.

Всего программа развития столичной подземки предусматривает в период с 2020 до 2023 года строительство 90,4 километра новых линий и 38 станций.

Например, в голосовании по Большой кольцевой линии поучаствовали 221766 человек. Какой-либо определенный ответ дали 204172 пользователя, а остальные затруднились ответить. Всего возведение БКЛ поддержали 181014 «активных граждан» — 88,7%. Пользоваться БКЛ планируют 76% участников голосования.

Начиная с 2011 года, на территории Москвы введено в эксплуатацию 155 километров линий метро и МЦК, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК.