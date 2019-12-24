РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Жители подмосковных Люберец до 31 декабря могут посетить книжную выставку Николая Сладкова в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До 31 декабря в детском отделе библиотеки имени Сергея Есенина оформлена книжно-иллюстративная выставка «С любовью к природе», посвященная 100-летию Николая Сладкова», - отмечается в материале.

Сладков родился 5 января 1920 года в Москве. Во время войны добровольцем ушел на фронт, стал военным топографом. Продолжил работать по специальности и в мирное время.

Свою первую книгу «Серебряный хвост» он написал в 1953 году. Всего у Сладкова более 60 книг.