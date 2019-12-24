РИАМО - 24 дек. Около 500 камер планируют установить в Можайском городском округе в 2020 году в рамках проекта «Безопасный регион», заявил глава городского округа Дмитрий Абаренов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Можайскому округу премию «Вклад в развитие инфраструктуры безопасных дорог, транспорта и общественной безопасности».

«В следующем году хотим не менее 500 камер установить - и на подъездах, на улицах. Полностью планируем в течение 2,5 лет», - заявил Абаренов.

Он отметил, что за 2019 год в городском округе было установлено более 500 камер по системе «Безопасный регион».