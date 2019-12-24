РИАМО - 24 дек. Следователи инициировали вопрос о передаче из полиции материалов проверки по факту оставления младенца в подъезде в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Ребенка нашли во вторник около 10:20 в подъезде многоэтажки на 5 этаже возле лифта. Ребенок лежал в коробке. На место вызвали скорую помощь, врачи определили, что девочке от рождения всего 3-4 часа. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

«В случае передачи материалов из органов полиции следователями СК будет проведен весь комплекс необходимых следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, личности родителей новорожденной и привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.