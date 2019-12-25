РИАМО – 25 дек. По итогам 11 месяцев 2019 года объем реализации жилой недвижимости компании АО «Главстрой» в Москве вырос до 37 тысяч квадратных метров, что в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

АО «Главстрой» в Москве осуществляет строительство двух масштабных проектов комплексного развития территории, входящих в ТОП-5 крупнейших проектов комплексного освоения территории Московского региона: жилого квартала на Москве-реке «Береговой» и «Прогрессивных жилых кварталов Balance».

«В рамках двух комплексов предусмотрено возведение более 1 миллиона квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры, из них более 200 тысяч квадратных метров строится в ходе первого этапа. Строительство обоих проектов ведется на едином стилобате, что позволяет вести работы по всем зданиям одновременно и вводить объекты комплексом», — говорится в сообщении.

АО «Главстрой» на всех этапах девелоперского проекта, от разработки архитектурной концепции до строительства и управления недвижимостью, применяет передовые решения и современные технологии. Так, ЖК «Береговой» одержал победу в международной премии Urban Awards 2019 в номинации «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве».

пресс-служба компании АО «Главстрой» Проект ЖК «Береговой» пресс-служба компании АО «Главстрой» Проект ЖК «Береговой» пресс-служба компании АО «Главстрой» Проект ЖК «Береговой» пресс-служба компании АО «Главстрой» Проект ЖК «Береговой» 1 из 4

На сегодняшний день строительная готовность 1 этапа «Берегового» составляет более 80%. На объекте завершаются фасадные работы и внутренняя отделка, осуществляется благоустройство. Строительство объекта велось с рекордной скоростью - один этаж за шесть дней.

АО «Главстрой» внедряет в жилых кварталах комплексный подход к развитию территорий, использует качественные архитектурные решения, современные материалы и энергоэффективные технологии, а также применяет функциональные планировочные решения, умные сервисы и прогрессивные способы приобретения жилья.

Balance стал первым в России интернет-магазином недвижимости. За год его посетило более 1,5 миллионов покупателей. Было приобретено более 500 квартир общей площадью более 21 тысяча квадратных метров. Из общего числа купивших 30% совершили сделку онлайн, не выходя из дома, 55% встретились с менеджером компании всего один раз. На данный момент в ЖК Balance завершаются монолитные работы первого этапа проекта.