РИАМО - 24 дек. Новорожденный младенец, найденный в подъезде многоэтажки в Мытищах, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Сегодня в реанимационное отделение Мытищинской больницы машиной скорой помощи был доставлен ребенок, обнаруженный сотрудниками полиции. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Ребенка нашли во вторник около 10:20 в подъезде многоэтажки на 5 этаже возле лифта. Младенец лежал в коробке. На место вызвали скорую помощь, врачи определили, что девочке от рождения всего 3-4 часа. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение больницы.