РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Ученики Мытищинской школы музыкального воспитания городского округа Мытищ заняли первое место в окружном этапе конкурса по созданию социальной рекламы, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Двое молодых людей из Мытищинской школы музыкального воспитания заняли первое место в окружном этапе конкурса «Кибервызов» по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних.

«Спасибо вам за то, что вы так активно принимали участие в конкурсе. Занять первое место - это очень похвально, надеюсь что вы и дальше будете продолжать на этом поприще завоевывать все больше высот», - сказал начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции городского округа Мытищи Олег Ванюков.

Ребята заняли призовое место в категории «Коллективная работа» в номинации «Макет социальной рекламы». Награждение школьников прошло на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во вторник в здании администрации городского округа.