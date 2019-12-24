РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. В подмосковных Котельниках отменилось открытие лыжни, которое должно было состояться 25 декабря в Томилинском лесопарке, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Томилинском лесопарке откроется лыжня – место активного отдыха для всей семьи. Она должна была состоять из трех кругов разной протяженности: 800 метров, 1,5 километра и 2,2 километра.

«В связи с погодными условиями открытия лыжни не будет», – сказал сотрудник.