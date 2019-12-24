РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. Лауреатам именной стипендии губернатора Московской области в Королеве вручили дипломы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественная церемония вручения дипломов лауреатам именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования состоялась в Королеве во вторник. Дипломы вручил первый заместитель главы города Юрий Копцик.

«Мы все очень рады приветствовать вас здесь в предновогодние праздничные дни. С большим удовольствием вручаю вам сегодня (24 декабря, - ред.) награды. Для многих из вас это первая ступень к успеху и именно она является оценкой того, что вы на правильном пути. Пусть сбудутся все ваши самые добрые, светлые и теплые мечты», – сказал Копцик.

Юные жители Королева с ограниченными возможностями здоровья получили дипломы лауреатов именной стипендии в области образования и подарки.

В числе 300 подмосковных школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 36 обучающимся Королева присуждены именные стипендии губернатора Московской области в размере 50 тысяч рублей каждому. Среди награжденных дети, успешно учащиеся в школах, призеры и победители соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня.