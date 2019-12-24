РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск совместно с общественником поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

«Начальник УМВД России по Подольску подполковник полиции Артур Озеров совместно с членом общественного совета при УМВД настоятелем Ильинского Храма в Лемешеве протоиереем Петром Дынниковым, а также сотрудниками полиции в рамках ежегодной всероссийской профилактической акции «Полицейский Дед Мороз» поздравил воспитанников Климовского детского дома с наступающим Новым годом», – говорится в сообщении.

Для гостей праздника дети подготовили костюмированное представление, приуроченное к наступающему празднику, читали стихи, танцевали и пели песни.

Озеров поблагодарил ребят за интересный творческий подарок, а также поздравил воспитанников с наступающим праздником и пожелал ребятам счастья, радости и исполнения всех заветных желаний. Дынников пожелал ребятам с интересом провести новогодние праздники и каникулы.

В заключение мероприятия Дед Мороз и Снегурочка вручили детям сладкие подарки, а сотрудники полиции напомнили важные правила личной безопасности и поведения в общественных местах.