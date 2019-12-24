РИАМО - 24 дек. Девочка-маугли, которую обнаружили весной в захламленной столичной квартире, сейчас воспитывается в приемной семье, сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Уже нашлась приемная мама. Достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго длился отбор, мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания. И нашлась такая мама», - сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен отметила, что приемная мать имеет образование в сфере психологии. Теперь малышка не только разговаривает, но и поет.

В марте этого года в квартире на Ленинградском шоссе обнаружили пятилетнюю девочку без социальных навыков. Ребенок был истощен, в ее шею вросло украшение. На момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней.

По результатам психиатрической экспертизы мать девочки-маугли признали невменяемой. Доставленная в столичную больницу малышка со временем начала разговаривать, там же она впервые увидела фломастеры и начала спать на кровати.