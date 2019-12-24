Во вторник, 24 декабря, в Доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета региона. На нем подвели итоги деятельности подмосковного правительства за 2019 год, отметили прорывы и особые достижения муниципальных образований. О ключевых вопросах повестки заседания читайте в материале РИАМО.

Особые заслуги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев начал заседание с награждения – он выделил двух человек, внесших особый вклад в развитие области.

Академику РАН Владимиру Кашину Воробьев присвоил звание «Почетный гражданин Московской области». Губернатор отметил добросовестную работу Кашина в Государственной Думе и глубокие знания академика в области сельского хозяйства.

Владимир Кашин в ответном слове выразил благодарность губернатору и председателю Мособлдумы, отметив, что с 1972 года работает на подмосковной земле, которую назвал уникальной.

«Из всех многочисленных наград эта награда первой величины для меня», – сказал академик.

Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов был удостоен ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени.

Торкунов назвал Московскую область особенным регионом, а работу председателем ее общественной палаты – почетной. По его словам, деятельность общественной палаты, направленная на помощь людям, требует много времени, сил и энергии.

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Успехи «Добродела»

Губернатор отметил успешную работу в 2019 году системы «Добродел», ориентированной на облегчение коммуникации между населением и властью и оперативное удовлетворение жалоб жителей. По словам Воробьева, чуткость и внимательность – главный элемент в деятельности власти, в особенности для глав муниципалитетов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область – единственный регион, 26% бюджета которого распределяется по 20 направлениям по итогам голосования жителей. Помимо «Добродела» губернатор отметил работу Центра управления регионом и муниципальных центров управления и поблагодарил влившихся в команду в этом году сотрудников.

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Рейтинг-50

Кроме того, на заседании Высшего совета были озвучены городские округа, занявшие первые строки рейтинга эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинг-50). Губернаторскую премию за первое место в этом рейтинге получила Ивантеевка, за второе место – Котельники, за третье – Реутов. Спецпремия за наивысшие результаты в достижении целевых показателей среди закрытых территорий досталась Звездному городку.

Рейтинг-50 составлен по приоритетным направлениям «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство» и включает 50 целевых показателей.

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«Прорыв года»

Также Андрей Воробьев вручил представителям муниципальных образований премию «Прорыв года».

Черноголовка была отмечена в номинации «Рост налогов». За наивысшие достижения в повышении качества образования наградили Мытищи, за преобразования в сфере здравоохранения – Одинцовский округ. Созданием новой комплексной системы информирования жителей в СМИ и социальных медиа отличился Солнечногорск. Премия в номинации «Доверие к власти» досталась Орехово-Зуевскому округу, в номинации «Чистое Подмосковье» – Егорьевску за организацию работы по внедрению комплексов по переработке отходов.

За ввод объектов социальной инфраструктуры и решение проблем обманутых дольщиков наградили Богородский округ, за эффективность реализации проектов благоустройства – Домодедово. Лучшей признали организацию работы по обеспечению общественной безопасности и безопасности на дорогах в Можайском округе. Самым эффективным аграрным муниципалитетом назвали Озеры, за стабильные результаты в социально-экономическом развитии отметили Химки. Наиболее результативной оказалась работа с населением через портал «Добродел» в Наро-Фоминском округе.

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Обеспечить перемены

пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области поручил подмосковным чиновникам внимательно проанализировать итоги рейтинга-50 для обеспечения дальнейшего развития Подмосковья.

«Работать на результат, на перемены является стилем и смыслом нашей работы. <...> Мы в состоянии обеспечить перемены», – заявил Воробьев.

Также губернатор призвал чиновников внимательно относиться к запросам жителей региона.

С подробным и содержательным докладом по вопросам образования, здравоохранения, строительства перед жителями Подмосковья Андрей Воробьев пообещал выступить 29 января в рамках ежегодного обращения.