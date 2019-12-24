РИАМО - 24 дек. Состояние девочки, которую нашли в коробке в подъезде дома на улице Юбилейная в Мытищах, хорошее, она не успела переохладиться, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«В настоящее время малышка находится в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Состояние нормальное, переохладиться она не успела», – сказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Она добавила, что малышка получила всю необходимую медицинскую помощь. Девочка имеет славянскую внешность и темные волосы.

«Малышку нашли в чистых пеленках и в чистой коробке в районе Мытищ, где в основном 80% квартир сдаются в аренду, что на данный момент затрудняет розыск матери», – добавила Мишонова.