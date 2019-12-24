РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Подольский ХК «Витязь» 25 декабря планирует подписать контракт с 27-летним канадским нападающим Куинтоном Хауденом, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Новичком «Витязя» станет Куинтон Хауден. 27-летний канадский нападающий готовится стать игроком подмосковного клуба. Завтра (25 декабря – ред.) он приедет в Подольск и планируется, что подпишет контракт с «Витязем», – говорится в сообщении.

Хауден родился 21 января 1992 года в Канаде, в Виннипеге, провинция Манитоба. Рост 189 сантиметров, вес 89 килограмм. Начинал в юношеской команде «Спрингфилд». Текущий сезон 2019 года начал в нижегородском «Торпедо». В 36 играх набрал 13 очков (7+6). Прошлый сезон провел в минском «Динамо».

Показывал в белорусском клубе хорошую результативность: в минувшем сезоне – 28 очков (12+16), в позапрошлом – 32 очка (17+15). Всего в КХЛ за два с половиной сезона провел 150 матчей, набрав 73 очка (36+37).

В 2010 году Хаудена выбрали в первом раунде НХЛ «Флоридой Пантерз» под номером 25. Бронзовый призер Олимпиады 2018 года. Выступал за сборную Канады на молодежных чемпионатах мира – серебряный призер 2011 года, бронзовый призер 2012 года.

Выступал за юниорские сборные Канады до 17 лет и на чемпионате мира среди игроков до 18 лет в 2010 году.

В 2012-2016 годах – в системе «Флорида Пантерз» НХЛ и фарм-клубе «Сан-Антонио Рэмпайдж». В 2015/16 – в основе «Флориды» провел 58 игр, заработал 11 очков (6+5). В 2016/17 – в «Виннипег Джетс» провел пять игр в НХЛ, в «Манитоба Мус» АХЛ – 58 игр, заработал 24 очка (13+11). С 2017 года он в КХЛ.