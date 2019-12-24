РИАМО - 24 дек. За последние десять лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в России на 41,7%, сообщила журналистам во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В целом, из положительного - количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 9%», - добавила Кузнецова.

Кроме того, снизилось число детей, стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Также снизилась детская и подростковая преступность.

По словам Кузнецовой, за последние десять лет на 4,7% увеличилась численность детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья. На 56% снизилось количество несовершеннолетних, находящихся в детских домах.

Кроме того, за десятилетие число несовершеннолетних с физическими заболеваниями увеличилось в РФ на 5,6%.

Продолжает расти число детей с инвалидностью. В то же время детей с психологическими расстройствами стало меньше на 8%.

Омбудсмен также сообщила, что в стране по-прежнему актуальна проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях – на сегодняшний день на 100 мест претендуют 105 детей.