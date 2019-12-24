РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Госавтоинспекция Люберец призвала водителей использовать видеорегистраторы, они могут помочь установить невиновность при ДТП, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Илья Атаманов.

Во вторник в здании ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция, посвященная авариям с участием пешеходов.

«Уважаемые водители! Обязательно используйте видеорегистраторы. Они часто помогают доказать невиновность водителя», – сказал Атаманов.

Он пояснил, что водители должны соблюдать скоростной режим.