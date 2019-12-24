РИАМО - 24 дек. С 2020 по 2023 годы в Москве планируется строительство 67 объектов здравоохранения и почти 60 школ, также к 2024 году в городе приведут в порядок около 130 километров набережных, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% районов. В 2020-2023 годах запланировано строительство 67 объектов здравоохранения, 41 детского сада, 59 школ, 62 спортивных объектов», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что до 2024 года в Москве построят и реконструируют почти 130 километров набережных, а также построят 24 моста и обустроят 40 новых общественных зон.

С 2011 года в городе благоустроили более 61 километра набережных Москвы-реки.