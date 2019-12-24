РИАМО - 24 дек. В текущем году в полтора раза увеличилось количество грантов президента РФ, которые получили некоммерческие организации Подмосковья, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя Общественной палаты Московской области Дмитрий Поликанов.

Во вторник в доме правительства Московской области прошло заседание Высшего совета. На заседании подвели итоги 2019 года.

«У Общественной палаты был очень напряженный год. Мы проводили целый ряд мероприятий, направленных с одной стороны, на общественный контроль тех решений, которые принимаются, а с другой стороны – на развитие гражданского общества. У нас была серия обучающих семинаров для некоммерческих организаций. В этом году почти в 1,5 раза увеличилось количество президентских грантов, которые получили НКО Московской области», – сказал Поликанов.

Он отметил, что ОНФ Подмосковья в 2019 году провели более 20 форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», на которых обсуждались самые актуальные проблемы.

«В следующем году нам предстоит реализовать еще не менее амбициозные планы, в том числе по перезагрузке муниципальных общественных палат, потому что у основной массы будут перевыборы. И в этом смысле важно, чтобы пришли яркие, интересные и неравнодушные люди, которые действительно хотят работать для развития региона», – заключил Поликанов.