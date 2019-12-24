РИАМО - 24 дек. В уходящем году в Москве проложили 38 километров тоннелей подземки, что является рекордом для столичного метростроения, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В среднем с помощью специальных машин ежегодно строится порядка 25 километров тоннелей, а в этом был достигнут рекордный показатель - 38 километров», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайшие годы в Москве появятся еще более 60 станций метро.

«В проектировании и строительстве на 2020-2022 годы у нас 79,2 километра линий, 31 станция метро, два депо. В 2023-2025 годах - в проектировании и строительстве 68,8 километра линий, 33 станции и шесть депо», - отметил Хуснуллин.

Планы по строительству метро до 2023 года>>