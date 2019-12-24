РИАМО - 24 дек. Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.

После жестокого нападения в декабре 2017 года девушка лишилась руки, на ее бедре остались шрамы от нанесенных мужем ранений. Тем не менее Маргарита продолжает вести активную жизнь и публично поддерживает жертв насилия. На новых фото девушка позирует в черном боди с глубоким декольте и с бионическим протезом, не скрывая шрамов на ноге.

«Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит, руки отрубил за дело), сразу проходите мимо! Я считаю, что такому нет никаких объяснений!» – написала Маргарита в соцсети.

Девушка в очередной раз призвала общество не обелять насильников, а рассуждать по-взрослому и нести ответственность за свои слова.

Ранее Грачева уже выкладывала в соцсети свои откровенные снимки, которые собрали множество лайков. Девушка писала, что еще не до конца принимает себя, а также рассуждала о природе сексуальности.