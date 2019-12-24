РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Ремонт путепровода на улице Комсомольская в Подольске выполнили на 76%, его планируют завершить до 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Продолжается ремонт путепровода, проходящего через пути Московской железной дороги на улице Комсомольской в Подольске. На отремонтированном участке несущих конструкций путепровода уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. На опоре №8 проходят работы по бетонированию конуса.

«В целом запланированные в 2019 году работы выполнены на 76%. До конца 29 декабря планируется завершить оставшееся», – говорится в сообщении.

Путепровод длиной 168 метров является единственным быстрым и удобным способом пересечь железнодорожные пути в восточной части Подольска как для водителей, так и для пешеходов.