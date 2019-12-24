РИАМО - 24 дек. К концу 2022 года в Москве планируется завершить строительство свыше 350 километров дорог, при этом в городе ежегодно строится не менее 100 километров дорог, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Темпы дорожного строительства снижаться не будут – с 2020 года до конца 2022 года планируется построить 352 километра дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в этом году в столице построили около 114 километров дорог и 14 пешеходных переходов.

По его словам, власти поддерживают высокие темпы строительства дорог – не менее 100 километров ежегодно.

Всего с 2011 года в Москве построили 916 километров дорог.