РИАМО - 24 дек. С начала текущего года в Москве построено около 10,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 4,5 миллиона «квадратов» – жилые помещения, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году у нас безусловный рекорд по объему ввода недвижимости – 10,5 миллионов квадратных метров на сегодняшний день приняты и еще порядка 500 тысяч квадратных метров находится в проверке у Мосгосстройнадзора. Из них какая-то часть до конца года точно будет введена», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на каждого жителя столицы приходится около 20 квадратных метров жилья. При этом, подчеркнул, Хуснуллин, любой развитый мегаполис мира имеет жилья от 30 квадратных метров на человека.

По словам чиновника, каждый год население столицы прирастает на 1%. Большинство из этих людей – москвичи, которые ранее переехали в Подмосковье из-за недоступности жилья.

«Когда появляется более доступное жилье, многие начинают возвращаться в Москву, покупать квартиры. Из числа прироста – 75-78% – это москвичи», – добавил Хуснуллин.