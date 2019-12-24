РИАМО – 24 дек. Судебные приставы разыскивают телеведущую и певицу Ольгу Бузову за неуплату долгов по коммунальным услугам, сообщается на сайте kp.ru.

«Согласно информации, размещенной в банке данных исполнительных производств, с Ольги требуют 10662 рублей 13 копеек. Сумма для артистки с многомиллионными доходами смешная. Вероятно, так рассудили и представители управляющей компании «Космосервис Центр», которые подали на ведущую «Дома-2» в суд», – говорится в сообщении.

Коммунальщики обратились в суд еще 22 августа. Бузова, судя по всему, так и не оплатила задолженность, из-за чего к делу привлекли приставов, отмечает издание.

Ранее задолженность по налогам и сборам возникла у отца Ольги – Игоря Бузова. На него завели девять исполнительных производств, он задолжал 32 тысячи рублей.